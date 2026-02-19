Çaykur Rizespor evinde Kocaelispor'u ağırlayacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat, 20.00'de başlayacak.
Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 21 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov ve kart cezalısı Papanikolaou, yarınki maçta forma giyemeyecek.