Çaykur Rizespor evinde Konyaspor'u 2 golle geçti

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Bülent Korkmaz'ın takımı Çaykur Rizespor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı. Konyaspor, 26. dakikada Zymet Bytyqi'nin golüyle öne geçerken; 43'te Yannick Bolasie skora dengeyi getirdi. Konyaspor'da Amilton, 69'da takımını 10 kişi bıraktı. Rizespor'da 77. dakikada Joel Pohjanpalo takımını galibiyete taşıdı. Konyaspor'da 90+6'da da Rahmanovic kırmızı kart görürken, Konyaspor maçı 9 kişi tamamladı.

Alınan bu sonucun ardından Rizespor puanını 29 yaparak ligde kalma umutlarını devam ettirdi. Konyaspor ise 58 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

23. dakikada ev sahibi ekibin gelişen atağında, Bolasie'nin savunmanın arkasına uzun pasında hareketlenen Cisse'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top üstten auta çıktı.

26. dakikada Konyaspor öne geçti. Amilton'un sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden gönderdiği pası, müsait durumdaki Skubic kontrol etti. Skubic'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği top, ceza sahası sol çaprazındaki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ ayağı ile vurduğu meşin yuvarlak, kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1

36. dakikada Skubic'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine pasında Oğulcan Ülgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

43. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışında Fernandes'in ceza sahasına ortasında arka direkte Cisse, topu boş pozisyondaki Bolasie'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51'inci dakikada Bolasie'nin ceza sahasında yerden gönderdiği top, savunmaya çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. Gol geçersiz sayıldı.

77'nci dakikada Boyd'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan vurduğu topu, Pohjanpalo kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.

90+2'nci dakikada Umar'ın sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa, Pohjanpalo vurdu. Top kalenin solundan kornere gitti.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (Dk. 76 Tarık) - Holmen, Ponck, Gökhan (Dk. 85 Cemali), Eren, Baiano, Fernandes, Boyd, Sabo (Dk. 45 Boldrin), Bolasie (Dk. 63 Umar), Cisse (Dk. 63 Pohjanpalo)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Adil, Abdülkerim, Skubic (Dk. 83 Rahmanovic), Guılherme, Oğulcan (Dk. 76 Ahmed Hassan), Hadziahmetovic, Amilton, Endri (Dk. 60 Soner), Bytyqi (Dk. 76 Michalak), Cikalleshi

GOLLER: Dk. 43 Bolasie, Dk. 77 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) - Dk. 26 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 69 Amilton, Dk. 90+6 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Holmen, Sabo, Gedson (Çaykur Rizespor) - İlhan Palut (TD), Amilton (İttifak Holding Konyaspor)