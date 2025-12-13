İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u 3 golle yıktı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi13 Aralık 2025 Cumartesi 16:35 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Çaykur Rizespor, 3-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 45+2. dakikada penaltıdan Qazim Laçi, 52. dakikada Samet Akaydin ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Karadeniz ekibiyle çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı (1B, 1G).

Bu sonucun ardından Rizespor, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verirken puanını 18'e yükseltti. Eyüpspor ise 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Rizespor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

