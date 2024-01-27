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Spor

Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük deplasmanında

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor yarın deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Müsabaka saat 16.00'da başalayacak.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 10:10 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük deplasmanında
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligde son hafta sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Alikulov ve Laine ile sarı kart cezalısı Varesanovic, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayıp akşam saatlerinde Rize-Artvin Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket edecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı.

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