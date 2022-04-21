İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2022 Perşembe / 20 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7031
  • EURO
    15,9694
  • ALTIN
    923.14
  • BIST100
    2556.81
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçına hazır
Spor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA21 Nisan 2022 Perşembe 21:04 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 21:04
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. 22 Nisan Cuma Günü saat 20.30'da oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, top kapmaca çalışması ile devam etti. Yeşil-mavililer, yapılan çift kale maçın ardından antrenmanı tamamladı. Öte yandan sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş antrenmana katılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.