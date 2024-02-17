İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2024 Cumartesi / 8 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya
Spor

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Bugün saat 19.00'da oyananacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

IHA17 Şubat 2024 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da karşılaşacak. Bu mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olurken, VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR'da Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Sönmez eşlik edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.