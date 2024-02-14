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Spor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarına devam etti.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe mesaisinde
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı devam eden Janne-Pekka Laine çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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