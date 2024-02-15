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Spor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Son üç maçından galibiyet elde edemeyen Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

IHA15 Şubat 2024 Perşembe 20:58 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman toplu ve topsuz koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve bire bir ve ikiye iki atak varyasyonları içeren hücum çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümde ise dar alanda çift kale taktik çalışıldı.

Oynadığı son üç karşılaşmadan üç puan çıkaramayan Karadeniz ekibi, ligdeki son maçında Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

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