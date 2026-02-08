İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Spor

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

IHA8 Şubat 2026 Pazar 12:24 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün saat 17.00'de Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.

Müsabakada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

Bugün saat 14.30'da oynanacak Eyüpspor - Başakşehir maçında Bülent Birincioğlu; saat 17.00'deki Konyaspor - Göztepe karşılaşmasında ise Ömer Faruk Turtay VAR koltuğunda oturacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.