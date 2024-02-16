İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8219
  • EURO
    33,2113
  • ALTIN
    1987.13
  • BIST100
    9272.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe 44. randevuda
Spor

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe 44. randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 44. kez karşı karşıya gelecek.

IHA16 Şubat 2024 Cuma 10:41 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe 44. randevuda
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 64 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'a karşı 2 puan kaybederek liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yarın akşam sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışına devam etmek istiyor.

LİGDE 44. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 28 defa sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 94 gol atarken, Rizespor 40 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 5-0'lık skorla kazandı.

KARADENİZ EKİBİNE KARŞI GALİBİYET SERİSİ

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 1'i Türkiye Kupası, 8'i lig olmak üzere üst üste 9 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Rakibine karşı ligde son maçlarda kalesini gole kapatan Fenerbahçe, 3 maçta 15 gol kaydetti. Rizespor, Fenerbahçe'yi ligde son olarak Eylül 2018'de 3-0'lık skorla mağlup etti.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 12 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalyaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 34 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 9 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de, Rizespor mücadelesi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ganalı defans oyuncu Alexander Djiku ile hücum oyuncuları Michy Batshuayi, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak.

İSMAİL KARTAL İLE İLHAN PALUT 3. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de 3. kez rakip olacak. Geride kalan karşılaşmalarda Kartal, Fenerbahçe'nin başında iken; Palut ise Konyaspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırıyordu. İki müsabakadan da galip ayrılan taraf İsmail Kartal'ın takımları oldu.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.