İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor, Kasımpaşa mesaisi başladı
Spor

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa mesaisi başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başladı.

IHA23 Aralık 2023 Cumartesi 14:14 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa mesaisi başladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Pendikspor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından antrenmanlarına hız kesmeden başladı. Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenmanına ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon ağırlıklı çalışma ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Rizespor, 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.