Çaykur Rizespor kazandı ve ligde kalmayı başardı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-3'lük skorla kazandı.

Çaykur Rizespor, 11. dakikada Casper Hojer'in golüyle öne geçti. Romulo, 26. dakikada eşitliği sağladı.

Ibrahim Olawoyin, 32. dakikada yeniden Rizespor'u öne geçirdi ama Romulo, 45+2. dakikada penaltı noktasından bir kez daha skoru dengeye getirdi.

Ali Sowe, 50. dakikada attığı golle Rizespor'u yeniden öne geçirdi. Altin Zeqiri, 62. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Göztepe'de Koray Günter, 77. dakikada farkı yeniden 1'e indirdi.

Rizespor'un galibiyetini perçinleyen golleri 85. dakikada Akintola ve 87. dakikada Altin Zeqiri kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Rizespor, puanını 43'e çıkardı ve bitime 2 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Göztepe ise 47 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Göztepe ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.