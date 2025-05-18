İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2025 Pazar / 21 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor kazandı ve ligde kalmayı başardı
Spor

Çaykur Rizespor kazandı ve ligde kalmayı başardı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-3'lük skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Rizespor, puanını 43'e çıkardı ve bitime 2 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Haber Merkezi18 Mayıs 2025 Pazar 21:22 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor kazandı ve ligde kalmayı başardı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-3'lük skorla kazandı.

Çaykur Rizespor, 11. dakikada Casper Hojer'in golüyle öne geçti. Romulo, 26. dakikada eşitliği sağladı.

Ibrahim Olawoyin, 32. dakikada yeniden Rizespor'u öne geçirdi ama Romulo, 45+2. dakikada penaltı noktasından bir kez daha skoru dengeye getirdi.

Ali Sowe, 50. dakikada attığı golle Rizespor'u yeniden öne geçirdi. Altin Zeqiri, 62. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Göztepe'de Koray Günter, 77. dakikada farkı yeniden 1'e indirdi.

Rizespor'un galibiyetini perçinleyen golleri 85. dakikada Akintola ve 87. dakikada Altin Zeqiri kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Rizespor, puanını 43'e çıkardı ve bitime 2 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Göztepe ise 47 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Göztepe ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.