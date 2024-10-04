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Spor

Çaykur Rizespor kazanmayı hatırladı

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Çaykur Rizespor, Antalyaspor sahasında 2-1 mağlup etti. Rizespor, 5 maç sonra gol attı ve galip geldi.

4 Ekim 2024 Cuma 22:06 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor kazanmayı hatırladı
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Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Çaykur Rizespor, Antalyaspor sahasında karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Rizespor 2-1 kazandı.

İlhan Palut'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Vaclav Jurecka, 44. dakikada ise Husniddin Alikulov kaydetti. Antalyaspor'un golü 87. Adolfo Gaich'ten geldi.

5 MAÇ SONRA KAZANDI VE GOL ATTI

Çaykur Rizespor, ligde 5 maç sonra gol attı ve galip gelmeyi başardı.

Ev sahibi ekibin yeni transferi Rachid Ghezzal, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.

Rizespor bu sonuçla ligde 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkardı. Alex de Souza'nın takımı ise 4. mağubiyetini alarak 8 puanda kaldı.

Milli ara sonraı Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Rizespor ise Bodrum FK ile karşılaşacak.

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