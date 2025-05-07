İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2025 Çarşamba / 10 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6457
  • EURO
    43,9568
  • ALTIN
    4211.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor, Konyaspor deplasmanına hazırlanıyor
Spor

Çaykur Rizespor, Konyaspor deplasmanına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Konyaspor deplasmanına hazırlanıyor
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve taktik çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Papanikolaou, idmana katılmadı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmayla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.