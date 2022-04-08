İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2022 Cuma / 7 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,746
  • EURO
    16,0404
  • ALTIN
    920.375
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor, Konyaspor maçına hazır
Spor

Çaykur Rizespor, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

DHA8 Nisan 2022 Cuma 19:25 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 19:25
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32'nci haftasında yarın evinde konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, ligin 32'nci haftasında yarın Çaykur Didi Stadyumu'nda, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-mavili ekip, maç öncesi son antrenmanını bugün Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile sürüp, taktik çalışmasının ardından çift kale maçla ile sona erdi.

Öte yandan sakatlığı bulunan Yusuf Sarı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kararıyla Dabo ise kadro dışı bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.