Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının biletleri satışta

Trendyol Süper Lig 32. Haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Konyaspor ile karşı kaşıya gelecek. 1 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de oynanacak mücadele öncesinde açıklanan bilet fiyatlarında, Rize'nin plaka kodu olan "53" detayı dikkat çekti. VİP haricindeki alanlar olan Maraton, kapalı, kale arkası ve misafir tribünü biletleri 53 TL'den satışa sunuldu. Karşılaşmanın VIP B tribünü bilet fiyatı ise 2 bin TL olarak açıklandı.

Öte yandan kadınlar, şehit yakınları, gaziler, engelliler ve 12 yaş altı çocuklar için VIP B tribünü hariç tüm tribünlerde biletlerin ücretsiz olacağı, ücretsiz biletlerden faydalanmak isteyenlerin kimlik ibrazı ve aktif stada giriş kartına sahip olmaları gerektiği dile getirildi.