İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2025 Perşembe / 8 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9084
  • EURO
    37,3936
  • ALTIN
    3303.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Çaykur Rizespor kupada hata yapmadı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği 1. Lig ekibi Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 21:51 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor kupada hata yapmadı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Çaykur Rizespor, 1. Lig ekibi Ankaragücü'nü konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Dal Varesanovic ve 15. dakikada penaltıdan Vaclav Jurecka kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 77. dakikada Diogo Coelho'dan geldi.

Mücadele Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Karadeniz, 3 puana ulaştı.

İlk haftada evinde İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü ise bu sonucun ardından 1 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, kupanın bir sonraki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de ise Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ankaragücü ise 1. Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.