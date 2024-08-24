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Spor

Çaykur Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe tesislerine özel misafir

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yapan Fenerbahçe'de, tesislere özel bir misafir geldi.

24 Ağustos 2024 Cumartesi 20:18 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe tesislerine özel misafir
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Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, son antrenmanını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaparak çalışmalarını tamamladı.

ÖZEL MİSAFİR

Antrenmanın ardından sarı-lacivertli ekip, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketine Fenerbahçe formasıyla yakalanan ve 119 saat sonra enkazdan çıkarılan Kamilcan Ağdaş'ı ağırladı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin tesislerini ziyaret eden Kamilcan Ağdaş, Rize seyahati öncesinde futbolcuları ve teknik ekibi uğurlayarak başarılar diledi.

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