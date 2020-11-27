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Spor

Çaykur Rizespor maçı öncesi Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber

Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.

İHA27 Kasım 2020 Cuma 15:12 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 15:18
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Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar tarafından açıklanan kamp kadrosunda Radamel Falcao, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Ryan Babel, Okan Kocuk ve Younes Belhanda yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Rizespor karşılaşması için bugün saat 16.30’da özel bir uçuşla Trabzon’a hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra karayoluyla Rize’ye geçerek yarın akşam oynanacak müsabaka öncesinde Rize’de kampa girecek.

Galatasaray’ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."

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