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Spor

Çaykur Rizespor, Malatya'da rahat kazandı

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.

AA3 Eylül 2022 Cumartesi 22:28 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Tarık Güldal, Murat Temel, Mert Bulut

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamet Damlu, Taha Gür, Burak Kavlak, Yiğit Ulaş, Cengizhan Akgün (Dk. 50 Yiğit Ulaş), Donsah, Nshimirimana (Dk. 40 Berat Yaman), Ogün Özçiçek, Rahma Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz (Dk. 76 Mert Miraç Altıntaş), Malle

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk. 66 Gökhan Gönül), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Ercan Coşkun (Dk. 66 Koray Altınay), Bennur Keser, Mithat Pala (Dk. 66 Alper Potuk), Grahovac (Dk. 74 Papa), Sefa Yılmaz, Miya, Van Den Hurk (Dk. 71 Kubilay Kanatsızkuş)

GOLLER: Dk. 40 (Penaltıdan) ve 49 (Penaltıdan) Van Den Hurk, Dk. 52 ve 73 Miya (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk. 34 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 47 Burak Kavlak (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 61 Ercan Coşkun, Dk. 69 Koray Altınay (Çaykur Rizespor)

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