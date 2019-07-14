Çaykur Rizespor, Michael Frey'i kiraladığını açıkladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Michael Frey için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.
Vedat Muriç’i Fenerbahçe’ye satan Çaykur Rizespor, Sarı-Lacivertlilerden Michael Frey’i kiraladı.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor’a yaptığı açıklamada, Michael Frey transferi için Fenerbahçe’yle anlaştıklarını açıkladı. Son pürüzlerin konuşulduğunu belirten Kartal, resmi imzaların kısa süre içinde atılacağını söyledi.
Yapılacak anlaşmanın 1+1 yıllık kiralama olduğu belirtildi.
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