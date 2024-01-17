İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2024 Çarşamba / 7 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1304
  • EURO
    32,7535
  • ALTIN
    1939.96
  • BIST100
    8024.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor, rakibi Alanyaspor'a hazırlanıyor
Spor

Çaykur Rizespor, rakibi Alanyaspor'a hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

IHA17 Ocak 2024 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, rakibi Alanyaspor'a hazırlanıyor
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde MKE Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından Rize'ye dönen yeşil-mavili ekip Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda cumartesi günü saat 16.00'da oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Çaykur Rizespor ekibi, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde salonda çalışmalarına başladı. Kupa maçında oynamayan grup daha sonrasında antrenman sahasında koşu ve pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

7 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Yeşil-mavili ekibin oyuncularından Casper Hojer, Benhur Keser, Altin Zeqiri, Attila Mocsi, Dal Varesanovic, Jonjo Shelvey ve Martin Minchev 3 sarı kart ile sınırda bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.