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Spor

Çaykur Rizespor, Remzi Kolcuoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, altyapısında yetişen Remzi Kolcuoğlu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

IHA1 Ocak 2024 Pazartesi 12:42 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Remzi Kolcuoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, altyapısında yetişmiş olan 7 Mart 2004 Rize doğumlu Remzi Kolcuoğlu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "7 Mart 2004 Rize doğumlu altyapı oyuncumuz Remzi Kolcuoğlu profesyonelliğe geçiş yaptı. 9 yıldır Çaykur Rizespor Gençlik Geliştirme ve Futbol Eğitim Merkezinde futbol oynayan ve Elit Akademi Liglerinde oynadığı resmi maçlarda 32 golü bulunan hücum oyuncumuz Remzi Kolcuoğlu attığı 2,5 sezonluk imzayla kulübümüzde profesyonel futbol hayatına başladı. Remzi Kolcuoğlu'na hayırlı olsun dileklerimiz iletiyor, uzun yıllar başarılarla dolu bir kariyer geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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