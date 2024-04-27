Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Turgut Doman yönetecek.
Ligde son hafta deplasmanda RAMS Başkaşehir'e 2-0 yenilen Rize temsilcisi, 34. hafta öncesinde 48 puanla 6. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Mocsi, sakatlığını bulunan Faye, Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine kadroda yer alamayacak.
Hafta boyunca tedavisi yapılan Shelvey'in oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.
Yeşil-mavililer, son hazırlığını akşam saatlerinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.
Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele, 1-1 sona ermişti.