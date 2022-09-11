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Spor

Çaykur Rizespor, Samsunspor ile yenişemedi

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA11 Eylül 2022 Pazar 19:57 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor mücadelesi 1-1 tamamlandı.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Diğrenç Tunusluoğlu, Baran Eraslan, Nurettin Dinçer Demir

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk.74 Gökhan Gönül), Bahadır Öztürk (Dk.13 Koray Altınay), Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Grahovaç, Mithat Pala (Dk.74 Alper Potuk), Miya, Sefa Yılmaz (Dk.50 Emircan Altıntaş), Benhur Keser, Hurk (Dk.46 Kubilay Kanatsızkuş)

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Yunus Emre Gültekin (Dk.46 Ali Kaan Güneren), Fofana (Dk.74 Novikovas), Boldrin (Dk.84 Cihan Kahraman), Laura, Douglas Tanque (Dk.63 Harris)

GOLLER: Dk.10 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk.43 Fofana (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 56 Emirhan Topçu, Dk.76 Koray Altınay, Dk.90+1 Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor) Dk.32 Yusuf Abdioğlu, Dk.67 Ali Kaan Güneren, Dk.82 Mücahit Albayrak (Yılport Samsunspor)

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