  • Çaykur Rizespor son dakikalarda kazandı
Çaykur Rizespor son dakikalarda kazandı

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK karşısında geriden gelerek 2-1'lik galibiyete uzandı. Ev sahibi ekip, son dakikalarda bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 22:07
Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'unda oynanan maçı ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Qazim Laçi ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golü ise 23. dakikada Mohamed Bayo attı.

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 36'ya yükseltti. Gaziantep FK'nin puanı ise 34'te kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kayserispor'u ağırlayacak.

