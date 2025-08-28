Çaykur Rizespor, Taylan Antalyalı'yı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Taylan Antalyalı'yı transfer etti. Karadeniz ekibi, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Rizespor'un açıklaması;

Taylan Antalyalı Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor'umuz, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Taylan Antalyalı'yı 2 sezonluğuna kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Sipay Bodrum FK formasıyla Trendyol Süper Lig'de 24 maçta görev yapan Taylan Antalyalı ile anlaşmaya varmasının ardından sağlık taraması ve resmi işlemlerin tamamlanmasıyla deneyimli orta saha oyuncusu, kendisini 2 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Deneyimli oyuncu sözleşme imzalamasının ardından takımımız ile birlikte çalışmalara başladı.

Taylan Antalyalı, 18 kez A milli takım kadrosuna davet edildi ve 9 kez Ay Yıldızlı formayı giydi. 45 kez ise alt yaş kategorilerinde milli formayı terletti.

Yeni transferimiz Taylan Antalyalı'ya "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ