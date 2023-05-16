Bülent Korkmaz: Süper Lig'e çıkmamız son haftaya kaldı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak için geldik ama kaybetmedik, hafta başından beri çalıştığımız pozisyonlardan gol yedik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Hatalı goller yedik ama geri dönüşümüz iyi oldu. Süper Lig'e çıkmamız son haftaya kaldı. Oyuna sonradan dahil olan arkadaşlarımız iyi katkı verdi. Kaybetmedik ve son haftaya kaldı. İnşallah haftaya Süper Lig'e çıkarız. Göztepe baskıyla beraber savunma yapmayı çok iyi yapıyor. Çok zor takımlar. Göztepe'yi kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren harika işler yaptılar. Duran toptan da hemen hemen tahmin ediyorum 7-8 maçta gol bulup maç kazandılar" diye konuştu.