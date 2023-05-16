İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,727
  • EURO
    21,4472
  • ALTIN
    1262.53
  • BIST100
    4589.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Korkmaz: Süper Lig'e çıkmamız son haftaya kaldı
Spor

Bülent Korkmaz: Süper Lig'e çıkmamız son haftaya kaldı

Çaykur Rizespor'un deneyimli teknik direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA16 Mayıs 2023 Salı 21:06 - Güncelleme:
Bülent Korkmaz: Süper Lig'e çıkmamız son haftaya kaldı
ABONE OL

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak için geldik ama kaybetmedik, hafta başından beri çalıştığımız pozisyonlardan gol yedik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Hatalı goller yedik ama geri dönüşümüz iyi oldu. Süper Lig'e çıkmamız son haftaya kaldı. Oyuna sonradan dahil olan arkadaşlarımız iyi katkı verdi. Kaybetmedik ve son haftaya kaldı. İnşallah haftaya Süper Lig'e çıkarız. Göztepe baskıyla beraber savunma yapmayı çok iyi yapıyor. Çok zor takımlar. Göztepe'yi kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren harika işler yaptılar. Duran toptan da hemen hemen tahmin ediyorum 7-8 maçta gol bulup maç kazandılar" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.