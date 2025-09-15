İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Çaykur Rizespor uzatmalarda kazandı

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Rizespor oldu.

HABER MERKEZİ15 Eylül 2025 Pazartesi 22:10 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor uzatmalarda kazandı
Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Rizespor oldu.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Emrecan Bulut attı. Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, 90+9'da penaltıdan yaralanamadı. Onyekuru, penaltıda kaleci Fofana'yı geçemedi.

Çaykur Rizespor, bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez kazandı (4 maç) ve puanını 4 yaptı. Süper Lig'e 4 yıl aradan sonra yükselen Gençlerbirliği, henüz puanla tanışamadı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Rizespor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

