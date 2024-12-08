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Spor

Çaykur Rizespor yarın Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak

Süper Lig'in 15. haftasında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

AA8 Aralık 2024 Pazar 11:38 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor yarın Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine 19 puan yazdırdı.

Gaziantep FK ise ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 15 puan topladı.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı bulunan Giannis Papanikolaou, yarınki maçta forma giyemeyecek.

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