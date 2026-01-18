İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor, yarın Göztepe ile karşılaşacak
Spor

Çaykur Rizespor, yarın Göztepe ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor yarın deplasmanda Göztepe ile kozlarını payalaşacak.

AA18 Ocak 2026 Pazar 10:59 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, yarın Göztepe ile karşılaşacak
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak.

ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 18 puan toplayan Çaykur Rizespor, 12'nci sırada bulunuyor.

Göztepe ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle hanesine 32 puan yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 4'üncü sırada yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.