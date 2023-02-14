Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'dan Ogün Özçiçek'i renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Ogün Özçiçek'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için Yeni Malatyaspor Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "1999 doğumlu orta saha oyuncusu kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Ogün Özçiçek'e 'Çaykur Rizespor ailesine hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol ve 2 asistle skora etki etti.