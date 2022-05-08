Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen iki takımın mücadelesinde kazanan 3-1'lik skorla Çaykur Rizespor oldu.

Karadeniz ekibine karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Umar Aminu, 11. dakikada Yusuf Sarı ve 64. dakikada Joel Pohjanpalo kaydetti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor'un tek golü 45. dakikada Buğra Çağıran'dan geldi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 36'a yükseltti. Yeni Malatyaspor, 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor, Kayserispor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.

7. dakikada konuk ekip öne geçti. Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Aminu Umar, iyi yükselerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

10. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Ponck'un pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan yaptığı sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2

45+1 dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Haqi Osman, orta sahadan kaptığı topu Tetteh'e verdi. Tetteh'in bekletmeden gönderdiği pasta topla buluşan Rahman Buğra Çağıran, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

64'üncü dakikada Phiri'nin ara pasıyla topla buluşan Pohjanpalo, ceza sahasına girdi. Pohjanpalo'nun vuruşunda top filelerle buluştu: 1-3.

73'üncü dakikada Emirhan, sağ çaprazda ceza sahasının önünden çektiği sert şutunu kaleci Abdulsamed kornere çeldi.

Karşılaşma konuk takım Rizespor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - (Dk.77 Murat), Awuku, Campi, Barış, Muhammed (Dk.32 Hafez), Buğra (Dk.77 Berat), Osman (Dk.69 Berat), Atakan, Nshimirimana, Mert (Dk.46 Umut), Tetteh

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Eren, Ponck, Emirhan, Gökhan, Yusuf (Dk.83 Kubilay), Lebogang, Umar (Dk.62 Bolasie), Erik (Dk.86 Efe), Papiss (Dk.62 Pohjanpalo), Deniz (Dk.62 Mendes)

GOLLER: 45+1'inci Rahman (Yeni Malatyaspor) Dk.7 Umar, Dk.11 Yusuf, Dk.64 Pohjanpalo (Rizespor)

SARI KART: Nshimirimana (Yeni Malatyaspor) Gökhan, Ponck (Rizespor)