İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2023 Cumartesi / 14 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8383
  • EURO
    20,3282
  • ALTIN
    1128.47
  • BIST100
    4997.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u farklı yendi
Spor

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u farklı yendi

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 22:07 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u farklı yendi
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 yendi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Burak Olcar, Oğuz Terzi, Mehmet Pekmezci

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan (Dk. 81 Eren Emre Aydın), Sinan Osmanoğlu, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Azubuike (Dk. 74 Mithat Pala), Miya (Dk. 64 Deniz Hümmet), Alper Potuk, Olawoyin (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Emircan Altıntaş (Dk. 64 Benhur Keser), Bolasie

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, Donsah, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa (Dk. 55 Taha Gür), Nshimirimana (Dk. 71 Mehmet Güneş), Doğukan Emeksiz, Ogün Özçiçek, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Alperen Arslan), Hüseyin Ekici (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Haqi Osman

GOLLER: Dk. 20 Olawoyin, Dk. 31 ve 63 (Penaltıdan) Bolasie, Dk. 48 Miya, Dk. 75 Alper Potuk (Çaykur Rizespor), Dk. 90+6 Mert Miraç Altıntaş (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Alper Potuk, Dk. 34 Miya, Dk. 36 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 37 Hüseyin Ekici (Yeni Malatyaspor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.