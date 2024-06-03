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Spor

Çaykur Rizespor, yeni sezon formalarını tanıttı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon formalarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile tanıttı.

IHA3 Haziran 2024 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, yeni sezon formalarını tanıttı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon formalarını taraftarına tanıttı. Çaykur Rizespor'un resmi sosyal medya hesapları öncelikle 'Elini yüreğine koy ve hazır ol' paylaşımı ile taraftarlarını saat 14.53'te yapılacak paylaşım için geri sayıma geçirdi. Saatlerin 14.53'ü göstermesiyle birlikte yeşil-mavili ekibin sosyal medya hesaplarında yeni sezon formalarını tanıtan bir video yayınlandı. Yeni sezonda futbolcuların terleteceği formaları gören yeşil-mavi sevdalısı taraftarların beğenisini topladı. Yapılan videoda çay toplayan bir aileye teknik direktör İlhan Palut ve yanında bulunan iki çocuk tarafından yeni sezon formaları hediye edilerek beraber poz verdi. Çaykur Rizespor yeni sezon için 5 adet farklı forma tasarımı kullandı.

İşte Çaykur Rizespor'un yeni sezon formalarını tanıttığı video

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