Çaykur Rizespor yeni transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Arnavut futbolcu Qazim Laçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Çek Cumhuriyeti Chance Liga ekiplerinden Sparta Prag ile anlaşmaya varılmasının ardından deneyimli orta saha oyuncusu Laçi'nin Türkiye'ye gelerek Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Tetkikleri ve muayenesi yapılan 29 yaşındaki oyuncunun sağlık taramasının akciğer ve efor testiyle tamamlandığı aktarılan açıklamada "Sparta Prag ve futbolcu ile yapılan protokollerin ardından Laçi, 3 yıllık anlaşmayı imzaladı. Arnavutluk Milli Takım formasını da terleten Laçi, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, Çekya Ligi ve Çekya Kupası dahil Sparta Prag ile 50 maçta forma giydi. Yeni transferimiz Qazım Laçi'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.