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Spor

Çaykur Rizespor, yeniden Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 68 puana yükselerek Süper Lig'e doğrudan yükselen 2. takım oldu.

21 Mayıs 2023 Pazar 19:04 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, yeniden Süper Lig'de
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Spor Toto 1. Lig'in 38 ve son haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maç 0-0 sona erdi.

Altınordu'da Kürşad Sürmeli, 31. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 68 puana yükseldi ve Samsunspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselen 2. takım oldu. Altınordu ise 35 puana yükselmesine rağmen, Denizlispor'un ardından 2. Lig'e düşen 2. takım oldu.

SPOR TOTO 1. LİG'DE SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE;

Eyüpspor 2-1 Ankara Keçiörengücü

Bodrumspor 1-1 Göztepe

Bandırmaspor 1-1 Gençlerbirliği

Erzurumspor FK 2-0 Boluspor

Manisa FK 1-5 Pendikspor

Alınan sonuçların ardından Pendikspor, ligi 3. sırada tamamladı ve doğrudan play-off finaline kaldı.

Ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off'ta sezonu 7. sırada tamamlayan Göztepe ile karşılaşacak. Sezonu 5. sırada bitiren Sakaryaspor, 6. sırada yer alan Eyüpspor ile Süper Lig için mücadele edecek.

TFF 1. LİG'DE PLAY-OFF STATÜSÜ ŞU ŞEKİLDE;

-Ligi 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımlar Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanır.

-Ligi 3. sırada bitiren takım doğrudan Play-Off Finaline yükselir.

-Ligi 4. sırada bitiren takım ile 7. sırada bitiren takım, 5. sırada bitiren takım ile ise 6. sırada bitiren takım eşleşir. Müsabakalar, 4. ve 5. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanır.

-Bu müsabakaları kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşırlar ve bu müsabakalar sonucunda kazanan takım ikinci finalist olarak Play-Off Finaline yükselir.

-Play-Off Finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre oynanır. Kazanan takım Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takım olur.

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