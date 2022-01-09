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Spor

Çaykur Rizespor, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Yusuf Sarı'yı sezon sonuna kadar anlaşma sağlayarak kadrosuna kattı.

DHA9 Ocak 2022 Pazar 19:28 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 19:37
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Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Yusuf Sarı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran'ın katılımı ile Çaykur Didi Stadyumunda imza töreni düzenlendi. Burada konuşan Başkan Tahir Kıran, "Trabzonspor camiasının en iyi futbolcularından biri. Artık Rizespor forması için çalışacak. Bu transferde bize yardımlarını esirgemeyen büyük Trabzonspor camiasının yöneticilerine başkanına teşekkürü borç biliyorum. Yusuf Sarı'yı zaten tanıyorsunuz anlatmamıza gerek yok. Kendisi ikinci yarıda Rizespor'un başarısı için ter dökecek. Öyle söz verdi 'Elimden gelenin en iyisini yapacağım' dedi. Sezon sonuna kadar bonservisi ile geliyor, sezon sonu içinde sözü aldım. 'Başkanım sen ne diyorsan ben onu yapacağım' dedi." şeklinde konuştu.

YUUF SARI: KONUŞMAYA GEREK YOK, GERİSİ SAHADA

Yusuf Sarı ise yaptığı açıklamada, "Rizespor camiasının başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Buraya geldiğim için mutluyum. Konuşmaya gerek yok gerisi sahada." diye konuştu.

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