Çaykur Rizespor'a kötü haber! Benhur Keser 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçı hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kanat oyuncusu Benhur Keser sakatlık geçirdi. Arka adele sakatlığı yaşayan Benhur Keser'in yapılan muaynesinde sonucunda hamstring grubu kaslarından semimembranosus kası tendonunda kısmi yırtık tespit edildi. Keser'in sakatlığı neticesinde ameliyat olmasına karar verildi. Başarılı kanat oyuncusu Keser'in sahalara geri dönüşü 6 ila 12 hafta olacağı belirtildi.