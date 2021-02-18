Çaykur Rizespor'a Loic Remy müjdesi

DHA 18 Şubat 2021 Perşembe 19:12 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 19:12

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada Loic Remy'nin kasık bölgesindeki kas sakatlığı nedeniyle hem Rize'de hem de akabinde İstanbul'da gerekli tedavisi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ancak bu tedavi sırasında ve eş zamanlı olarak yine kasık bölgesinde yaşadığı ağrıya sebebiyet ve katkı verebilecek başka küçük bir problem daha tespit edilmiş olup, bu sakatlığın ileride sorun yaratmaması adına küçük bir cerrahi müdahale ile çözümlenmesi planlanmıştır. Sporcumuza bu amaçla Almanya'daki bir klinik ile yapılan görüşmeler sonunda başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bütün bu süreç sporcumuz Remy ile kulübümüzün sağlık ekibi ve yönetim kurulu üyelerimizin karşılıklı istişare ve bilgi paylaşımı marifetiyle bizzat kulübümüz tarafından yönetilmiştir" denildi.

İKİ HAFTA İÇİNDE SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK



Remy'nin Rize'ye döndüğü belirtilen açıklamada, "Şu an itibarı ile profesyonel futbolcumuz Loïc Remy tesislerimizde sağlık ekibimizin yönetiminde rehabilitasyon sürecinde olup, herhangi bir olumsuzluk gelişmediği takdirde iki hafta içinde saha çalışmalarına başlaması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.