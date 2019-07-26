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Çaykur Rizespor'a Yunan stoper

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans futbolcusu Dimitrios Chatziisaias'ı transfer etti.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Karadeniz temsilcisinin, Yunanistan Süper Lig takımlarından PAOK ile anlaşarak 26 yaşındaki defans oyuncusu Dimitrios Chatziisaias'ı 3 yıllığına yeşil-mavi renklere bağladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz A milli futbolcu Dimitrios Chatziisaias'a kulübümüze 'hoş geldin' diyerek başarılar diliyoruz. Chatziisaias için önümüzdeki günlerde Rize'de imza töreni düzenlenecek." ifadelerine yer verildi.

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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