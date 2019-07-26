Çaykur Rizespor'a Yunan stoper
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans futbolcusu Dimitrios Chatziisaias'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Karadeniz temsilcisinin, Yunanistan Süper Lig takımlarından PAOK ile anlaşarak 26 yaşındaki defans oyuncusu Dimitrios Chatziisaias'ı 3 yıllığına yeşil-mavi renklere bağladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz A milli futbolcu Dimitrios Chatziisaias'a kulübümüze 'hoş geldin' diyerek başarılar diliyoruz. Chatziisaias için önümüzdeki günlerde Rize'de imza töreni düzenlenecek." ifadelerine yer verildi.
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