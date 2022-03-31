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Spor

Çaykur Rizespor'da Alanyaspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları devam ediyor.

IHA31 Mart 2022 Perşembe 18:45 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 18:45
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Belek'te Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan milli takımından dönen Joel Pohjanpalo antrenmanda yer alırken, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie henüz kampa katılmadı.

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