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Spor

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA8 Ocak 2022 Cumartesi 19:45 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 19:45
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, yarın evinde konuk edeceği Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışması ile sürdü, çift kale maç ile son buldu. Temaslı oldukları için ülkelerinde karantina sürelerinin dolmasını bekleyen Yannick Bolasie ile Luic Remy antrenmanda yer almadı.

Yeşil mavili takım, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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