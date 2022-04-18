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Spor

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA18 Nisan 2022 Pazartesi 20:42 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 20:42
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadyumunda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. 22 Nisan Cuma Günü saat 20.30'da oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Yeşil-mavililer, 3 grup halinde yapılan çift kale yapılan maç ile antrenmanı noktaladı.

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