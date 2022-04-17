İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2022 Pazar / 16 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
Spor

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

DHA17 Nisan 2022 Pazar 20:48 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 20:48
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34'üncü haftasında evinde konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip bir günlük aranın ardından, 22 Nisan Cuma günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, 5'e 2 orta oyunu ile sürdü. Antrenman, düz koşu ile son buldu.

Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.