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Spor

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA13 Şubat 2024 Salı 11:49 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 26. haftasında sahasında 17 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, ikiye iki dar alan mücadelesi ile devam etti. İdman, yarı sahada çift kale maç ve dayanıklılık koşusuyla son buldu. Sivasspor karşısında 90 dakika oynayan oyuncular yenileme antrenmanıyla günü tamamladı.

Çaykur Rizespor, 36 puanla Süper Lig'de 6. sırada yer alıyor.

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