Çaykur Rizespor'da Gaziantep FK mesaisi başladı

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. haftasında 17 Aralık Çarşamba günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ikas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas ve dar alanda maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrılan kaleci Yahia Fofana, antrenmanda yer almadı.