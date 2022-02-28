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Spor

Çaykur Rizespor'da Giresunspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 19:09 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 19:09
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında sahasında oynayacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, 5 Mart Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Galatasaray maçında ilk 11'de yer alan futbolcular düz koşu ile antrenmanı sürdürürken, diğer futbolcular top kapmaca ve çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Ligin ilk yarısında yeşil-mavili takım deplasmanda karşılaştığı GZT Giresunspor karşısında 2-0 mağlup olmuştu.

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