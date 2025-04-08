Çaykur Rizespor'da gözler Trabzonspor maçında

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor 31. haftada oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, 5 Nisan Pazar günü oynadığı Sivaspor maçının ardından ara vermeden Trabzonspor maçının hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki çalışmaya salonda başlayan Çaykur Rizespor, sonrasında iki gruba ayrılarak yenileme ve sahadaki çalışma ile günü tamamladı. Yeşil-mavililer, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 9 Kasım Cumartesi günü Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile mücadele edecek.