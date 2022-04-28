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Spor

Çaykur Rizespor'da Göztepe maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA28 Nisan 2022 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, ligin 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ve taktik çalışması ile son buldu.

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